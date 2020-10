Un’altra vittima della “Devil’s Pool”, il luogo più infestato d’Australia. Ritrovato senza vita un 37enne

Il corpo di un uomo scomparso è stato rinvenuto in un punto che si dice sia “infestato” da un fantasma assassino.

La polizia ha confermato che Shanon Hoffman, 37 anni, è stato trovato a Babinda Boulders dopo essere entrato nella misteriosa “Devil’s Pool” (La piscina del diavolo, ndr). Si tratta di un luogo situato a poca distanza da Cairns, in Australia, dove sono decedute all’incirca una ventina di persone.

I subacquei hanno avvistato il suo corpo martedì, quasi una settimana dopo la sua scomparsa. L’uomo era originario di Brisbane.

Il signor Hoffman è stato dichiarato scomparso dopo essere entrato in acqua con un amico, che è riuscito a cavarsela. Stavano nuotando senza problemi, ma ad un certo punto una corrente ha attraversato l’area, come riportato dal Daily Star Online.

Circa una ventina di vittime nella “Piscina del Diavolo”

Secondo la leggenda aborigena, Devil’s Pool è un luogo infestato dal fantasma di un’antica donna che attira giovani uomini in acqua. La leggenda narra infatti che una giovane donna di nome Ooolana si gettò in acqua dopo che gli anziani seppero della sua relazione con un giovane guerriero, che fu mandato via. Gli operatori di safari che organizzano tour nella zona lo descrivono come uno dei luoghi più infestati dell’intera Australia.

Tra le vittime viene menzionato un turista nel 2004, un uomo d’affari di Sydney nel 2006 e un 23enne che si è tuffato in acqua nel 2008. La polizia ha confermato che le persone che hanno perso la vita in quella zona sono poco meno di 20. Tranne un caso, erano tutti uomini giovani.

