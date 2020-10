Appassionato di body mod spende 11 mila sterline per somigliare ad uno zombie

Un ragazzo appassionato di modificazioni del corpo ha speso 11 mila sterline per somigliare ad uno zombie.

L’attore e modello Anderson Garcia Rodrigues è diventato in questi anni una celebrità a Camden Town, quartiere in cui abita a Londra. Da sempre appassionato di tatuaggi e piercing, da qualche anno a questa parte ha deciso anche di ricorrere alla chirurgia estetica per somigliare ad uno zombie. Il suo aspetto caratteristico non spaventa la gente, anzi, sono numerosissimi quelli che lo avvicinano per chiedergli dei tatuaggi e delle modifiche, altrettanti quelli che gli chiedono una foto e sono persino disposti a pagarlo una sterlina.

Prima di diventare l’idolo del quartiere londinese, Anderson ha speso la bellezza di 11 mila sterline in tatuaggi, piercing e modifiche del corpo. Tra questi quelli più impattanti sono sicuramente la biforcazione della lingua, il tatuaggio delle pupille per farle diventare vitree e la forma di uno scheletro nel viso. Elementi che messi insieme gli permettono di farlo apparire esattamente come uno zombie.

Intervistato dal ‘Daily Star‘, il giovane attore ha spiegato di essersi sempre sentito diverso dagli altri e di aver cercato già in giovane età di manifestare questa sua differenza attraverso i tatuaggi. Ha conosciuto questo mondo attraverso un gruppo di amici più grandi quando aveva 17 anni ed il suo desiderio di averne uno era tanto da portarlo ad escogitare uno stratagemma: “Ho mentito al tatuatore sulla mia età per avere il mio primo tatuaggio. All’inizio i miei genitori mi hanno osteggiato, ma con il passare del tempo si sono abituati ed ora mi supportano”.

Anderson spiega in seguito: “Le modifiche preferite sono gli occhi tatuati e la forma di un teschio tatuata sulla mia faccia. La modifica più vergognosa è stata sicuramente la biforcazione della lingua”. Il ragazzo è fiero dell’aspetto che ha e dell’effetto che questo ha con le persone che gli sono attorno: “Ho incontrato anche un sacco di persone estranee che mi hanno detto che amano il mio look, la mia personalità e che il mio aspetto è per loro fonte d’ispirazione”.