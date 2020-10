Cernusco sul Naviglio, uomo di 51 anni accoltella l’ex amante della moglie e viene arrestato

Accoltella l’ex amante della moglie e scappa. Un uomo di 51 anni ha ammesso il gesto ai carabinieri che l’hanno intercettato e arrestato.

A Cernusco sul Naviglio i carabinieri hanno inseguito e arrestato un uomo di 51 anni, accusato di aver tentato di uccidere l’ex amante della moglie. L’uomo si è reso protagonista di un accoltellamento al collo del “rivale” di 47 anni ed è poi scappato. I carabinieri lo hanno intercettato e l’uomo ha ammesso il vile gesto.

Il 51enne ha pedinato con la propria auto il 47enne e a Segrate lo ha bloccato. I due uomini hanno iniziato a litigare, poi il 51enne ha colpito l’altro con un pugno in faccia e con due coltellate al collo prima di scappare via. Le coltellate non hanno provocato fortunatamente gravi lesioni al rivale, il quale è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale ‘Città Studi’ di Milano.

I carabinieri hanno intercettato l’aggressore nella sua abitazione a Cernusco sul Naviglio e qui lo hanno arrestato, portandolo nel carcere di San Vittore. L’uomo ha ammesso subito di aver compiuto il vile gesto. L’uomo arrestato aveva da poco scoperto il tradimento della moglie con il 47enne.

Il rapporto extraconiugale era durato due anni, ma ora era stato interrotto. L’ex amante della donna però continuava a cercarla insistentemente. Ciò avrebbe scatenato la reazione del 51enne e il tentato omicidio.