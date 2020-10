Federica Pellegrini positiva accompagna la madre a fare il tampone: è polemica

Da quando ha saputo di essere positiva al coronavirus, Federica Pellegrini ha iniziato a tenere una sorta di diario del contagio su Instagram.

A partire dal video in cui ha annunciato la positività, in lacrime:

Stavolta, la nuotatrice tricolore (prima nuotatrice Italiana ad aver vinto una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, a Pechino nel 2008) ha fatto discutere per la scelta di accompagnare la madre a fare il tampone.

Lo ha raccontato sempre su Instagram:

“Ho accompagnato mia mamma a fare il tampone, con distanziamento e mascherina, perché lei non ha mai guidato a Verona. Ora aspettiamo il risultato e quasi sicuramente sarà positiva ma rispetto a ieri sta già meglio”.

E sono quindi sorte le polemiche, perché – più di qualcuno le ha fatto notare – non sarebbe dovuta uscire in quanto positiva.

A queste polemiche, la Pellegrini ha risposto con un altro video:

“Io non sono una persona poco responsabile e poco disciplinata, anzi, sono molto responsabile e molto disciplinata. Se sono uscita a portare mia madre a fare il tempone non è perché l’ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl. Quindi tranquilli, tutto sotto controllo”.

Federica Pellegrini positiva accompagna la madre a fare il tampone, lo “scoop” di Libero

Ma Libero ha approfondito, contattando fonti santarie:

“è praticamente impossibile che l’Asl di competenza abbia dato il permesso alla Pellegrini di infrangere le regole: tra l’altro non c’era neanche la giustificazione per causa di forza maggiore, motivo per cui se quello che dice la Pellegrini è vero, allora la dottoressa che le ha accordato l’uscita dalla quarantena potrebbe rischiare grossissimo.

Se invece è stata la campionessa a non aver detto la verità, allora potrebbe aver commesso un reato che si declina anche nel penale nei casi in cui si esce di casa col coronavirus”.

Come andrà a risolversi questa vicenda (che, per altro, sarebbe potuta non divenire pubblica, non postando video su Instagram)?