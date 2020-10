Maria Monsè e il suo nome d’arte: per la Madonna di Montserrat, che la protegge dagli hater

Si chiama Maria Concetta La Rosa.

Ma nessuno (o ben pochi, è meglio dire) la conosce così.

I più la conoscono come Maria Monsè.

Ma in pochi sanno che si tratta di un nome d’arte ed è stata proprio la showgirl (attraverso un post su Instagram) a parlarne.

Accompagnato da una foto che rende onore alla bellezza e la sensualità della siciliana classe ’74, Maria Monsè ha pubblicato un post in cui ha spiegato il perché del suo nome d’arte:

“Essendo da sempre appassionata dell’attrice Marilyn Monroe, volevo che l’iniziale del nome e quella del cognome facessero come lei M . M ❤️inoltre Essendo molto credente nella Madonna, sapevo che in Spagna c’è una Madonna di Montserrat, che per abbreviare qualcuno chiama Monsè”.

Maria Monsè ha così spiegato la sua scelta: data la passione per Marilyn Monroe, voleva avere la doppia M nel suo nome d’arte – un po’ come Marilyn Manson.

Ma a differenza di Marilyn Manson – anzi, all’opposto del cantante metal, il riferimento è positivo e relativo alla cristianità:

Monsè è un riferimento alla Madonna di Montserrat, la vergine venerata presso il monastero di Santa Maria de Montserrat, in Catalogna.

E proprio la Madonna – secondo la Monsè – protegge la donna dagli attacchi degli haters:

“È inutile che vi accanite .. su di me , perché la Madonnina da lassù 🙏🏻mi protegge e PUNISCE chi HA L’ANIMO CATTIVO”.