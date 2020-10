Stasera su Rai 3, Tonya: trama, cast e curiosità

Tonya è un film biografico del 2017, diretto da Craig Gillespie.

Si basa sulla vita di Tonya Harding, famosa pattinatrice su ghiaccio.

Il film andrà in onda stasera, giovedì 22 ottobre, in prima serata su Rai 3.

Tonya Harding: trama

Tonya Harding nasce a Portland e ancora bambina, sua madre la costringe ad intraprendere la carriera del pattinaggio artistico.

La bambina cresce in un clima poco amorevole, dove sua madre non si dimostra orgogliosa del suo incredibile talento.

A 15 anni, pur di scappare da una vita fatta di atroci abusi, la giovane ragazza si fidanza con Jeff Gillooly, per sposarlo qualche anno più tardi.

Ma anche il matrimonio invece di rivelarsi un’ancora di salvezza, si rivela un vero incubo, perché suo marito la maltratta e la picchia.

La carriera artistica

Nel 1991, nei campionati mondiali di pattinaggio di figura, riesce ad eseguire correttamente un triplo axel, diventando la prima donna statunitense a portare a termine una simile impresa e la seconda in assoluto in tutto il mondo.

Dopo la fine del suo matrimonio e dopo alcune delusioni sulla sua carriera, decide di mollare tutto, tornare a Portland e lavorare come cameriera.

In seguito la ragazza decide di tornare con il suo ex marito e l’incubo non può che peggiorare.

Il cast

Margot Robbie: Tonya Harding

Sebastian Stan: Jeff Gillooly

Allison Janney : LaVona Harding

Julianne Nicholson: Diane Rawlinson