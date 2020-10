Agghiacciante frontale fra un camion e uno scuolabus: tre feriti gravi fra cui una bambina

Secondo i media locali sarebbero almeno 12 i feriti, di cui 3 gravi che sono in lotta per la propria vita

Un camion si è schiantato contro uno scuolabus a Orange County, nello Stato di New York. Nella collisione sono 12 le persone rimaste ferite, la maggior parte bambini che si trovavano all’interno del veicolo giallo. Secondo quanto riferito dai media locali sull’autobus in quel momento erano presenti 8 bambini.

Tre persone gravemente ferite

Nell’incidente, avvenuto ieri mattina alle 8.30 circa, sono rimaste gravemente ferite tre persone, fra cui una bambina che stava seduta dietro l’autista, rimasto anch’egli gravemente ferito, e quello del camion. Attualmente sono tutti in ospedale sotto osservazione.

L’autobus coinvolto nell’incidente proveniva dalla Little Britain Elementary School di New Windsor, secondo il Washingtonville Central School District. Da un’indagine preliminare è emerso che un camion diretto a ovest, di proprietà di un servizio locale di taglio degli alberi, ha attraversato la doppia linea gialla e ha colpito frontalmente lo scuolabus in direzione est, come è stato specificato in una nota dal dipartimento di polizia di New Windsor.

Le immagini impressionanti scattate sulla scena mostrano lo scheletro del veicolo totalmente distrutto e i servizi di emergenza accorsi. La polizia, secondo quanto riportato da abc news, ha riferito che anche un terzo veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Il dirigente della contea di Orange, Steve Neuhaus, accorso sul posto ha dichiarato: “Una scena orribile, bambini così piccoli.. Gli incidenti con lo scuolabus sono i peggiori. Speriamo vivamente che tutti si riprendano. Ma è un incidente orribile, orribile, e ne ho visti tanti nella mia vita, ma questo è probabilmente il peggiore che abbia visto“.

