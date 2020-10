Viene dichiarato morto, bimbo prematuro salvato nella cella frigorifera dell’obitorio: è miracolo – VIDEO

Ogni tanto, siamo contenti di potervi riportare una bella storia.

In questo caso è una bella storia proveniente dal Messico, da Puebla per la precisione.

Nell’ospedale IMSS della città messicana da un milione e mezzo di abitanti è avvenuto un vero e proprio miracolo.

Un bambino, nato prematuro dopo una gravidanza di appena 23 settimane, era stato dichiarato morto quando gli addetti dell’obitorio – dopo sei ore nella cella frigorifera – lo hanno trovato vivo.

Miguel Angel Flores, uno dei dipendenti della società di una società di pompe funebri, giunto presso l’obitorio per portare via il corpo ha raccontato: “Quando siamo arrivati, ci siamo resi conto che piangeva e si muoveva. Abbiamo chiamato il padre, anche lui ha visto che il bambino piangeva. Siamo corsi a chiamare il medico che aveva firmato il certificato di morte. Non riesco a credere che non sia morto lì dentro, non ho mai vissuto un’esperienza del genere”.

Virali sono diventate sui social le immagini del piccolo avvolto in un lenzuolo mentre il padre ripete: “E’ vivo, sta piangendo, è vivo”