Gelo tra Donald Trump e Melania dopo l’ultimo dibattito con Biden: il dettaglio sottolineato dai tabloid

I Tabloid britannici hanno sottolineato un dettaglio che potrebbe mostrare del gelo tra Melania e Donald Trump.

L’ultimo dibattito pubblico tra Donald Trump e Joe Biden sembra aver avuto un chiaro vincitore. Il rivale dell’attuale presidente ha puntualmente smentito ogni affermazione di Trump ed ha tenuto un comportamento più realista e trasparente rispetto alla questione Coronavirus. L’attuale presidente, infatti, si è presentato ancora una volta senza mascherina, ha rifiutato di sottoporsi al tampone e sostiene nuovamente che non ci sia di cosa preoccuparsi. L’avversario, invece, indossa la mascherina si è sottoposto al tampone risultato negativo e non sottovaluta il rischio sanitario che il Covid-19 comporta.

Lo scontro tra i due pretendenti alla poltrona presidenziale, però, si è acceso sul tema razzismo. Donald Trump, infatti, ha detto che nessuno ha fatto più di lui in America per la comunità afroamericana. Sostenendo inoltre di essere il presidente meno razzista della storia, secondo solo “Forse” ad Abraham Lincoln. Bisogna ricordare al presidente in carica che Lincoln ha abolito la schiavitù e lui criticato il movimento Black Live Matters. Ci pensa immediatamente Biden, rispondendo in questo modo alle sue affermazioni: “Abraham Lincoln qui è stato uno dei presidenti più razzisti della storia moderna. Ha gettato benzina su ogni scontro razziale. Ha iniziato la sua campagna dicendo che avrebbe cacciato quei messicani stupratori. Ha cacciato i musulmani per il semplice fatto di essere musulmani”.

C’è gelo tra Donald Trump e la first lady Melania?

I tabloid britannici, tuttavia, non si sono concentrati tanto sul dibattito, quanto su un dettaglio che hanno notato alla fine dello stesso. Donald e Melania hanno salutato i presenti e si sono incamminati fuori dall’auditorium mano nella mano. Prima di uscire fuori dall’inquadratura, però, Melania ha lasciato la mano del marito e si è messa a camminare da sola davanti a lui. Probabilmente non significa nulla, ma il dettaglio ha incuriosito i tabloid di sua maestà, i quali ritengono possa significare che tra i due c’è un po’ di maretta.