In Italia si teme il lockdown, mentre a Wuhan sembra tornata la serenità: la testimonianza social

Mentre l’Italia cerca di capire come affrontare la crescita della curva epidemiologica, a Wuhan sembra essere tornata la normalità.

Il Coronavirus è tornato l’argomento principe delle ultime settimane. Il motivo di questa copertura mediatica sul virus che ha cambiato la nostra vita in questo 2020 è semplice, il numero dei contagi giornalieri non permette più il contact tracing, dunque non può essere controllata la diffusione del contagio. La notizia positiva è che per il momento non sono aumentate a dismisura le terapie intensive ed il numero dei morti non ha raggiunto le cifre inquietantemente drammatiche di marzo-aprile.

Ciò nonostante la minaccia del lockdown è presente, anche se il governo ed il Cts hanno assicurato che si farà qualsiasi cosa per evitarlo. Con tutti questi mesi a contato ed in convivenza con il virus, ci siamo quasi dimenticati di come tutto è cominciato. Prima di diventare pandemia mondiale, il Covid-19 sembrava un problema esclusivo della Cina e della città di Wuhan in particolare, primo vero focolaio di diffusione del contagio.

A Wuhan tutto è tornato alla normalità

Da focolaio mondiale #covid19 a meta turistica più ambita dalle vacanze cinesi… Un week-end nella più popolare città cinese del 2020. W U H A N ❤️🇨🇳

Seguitemi su IG ilham.moun per aggiornamenti costanti.#China #COVIDfree #wuhan #trip pic.twitter.com/ve1Zt2JSBz — Ilham Mounssif (@ilham_mounssif) October 22, 2020

Viene da chiedersi quale sia la situazione nella città simbolo del contagio. Sappiamo da fonti estere che in Cina al momento la situazione sembra tranquilla, ma non avevamo fino a poche ore fa una testimonianza diretta dal luogo. A fornirlo ci ha pensato l’ambasciatrice culturale in Cina, Ilham Mounssif, che si trova nella città cinese in questo momento. Mentre passeggiava per le vie di Wuhan, l’ambasciatrice si è filmata ed ha filmato ciò che aveva intorno, mostrando come attualmente la vita condotta dagli abitanti della città sia serena.

Per le strade, a dire il vero, non c’è molta confusione, ma le attività sono tutte aperte e molti clienti dei locali non indossano le mascherine, persino chi passeggia per strada lo fa senza indossare una mascherina. A spiegare la mancanza di confusione è la stessa autrice del video dicendo: “Qui si passeggia senza mascherina, i ristoranti sono pieni e aperti fino a tardi, la gente mangia nelle strade e anche le sale giochi sono aperte”.