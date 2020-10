Serie A, dove vedere la quinta giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Stasera alle 20.45 il via della quinta giornata di campionato con il match fra la rivelazione Sassuolo e il Torino. Domani in campo Atalanta e Inter; si chiude lunedì con il big match Milan-Roma.

Al via questa sera la quinta giornata del campionato di Serie A con Sassuolo-Torino. I neroverdi con una vittoria si porterebbero momentaneamente al comando della classifica; i granata hanno urgente bisogno di conquistare i primi punti. Alle 15 di domani l’Atalanta proverà a conquistare i tre punti contro una Sampdoria in ottima salute. Alle 18, invece, sarà la volta dell’Inter di Antonio Conte, che a Genova sarà desiderosa di riscattarsi dopo il passo falso nel derby e l’esordio non troppo convincente in Champions (2-2 casalingo contro il Borussia Mönchengladbach). Il sabato calcistico sarà chiuso dalla sfida dell’Olimpico fra Lazio e Bologna.

La domenica, invece, si aprirà con il match fra Cagliari e Crotone. Alle 15 il Napoli a Benevento proverà a riscattare il passo falso in Europa League contro l’Az Alkmaar. Alla stessa ora il Parma ospiterà lo Spezia. Alle ore 18 la Fiorentina cercherà di allontanare i fantasmi di questo inizio di stagione contro l’Udinese, anch’essa alla ricerca di punti importanti. In serata sarà la volta della Juventus in casa contro il Verona. I bianconeri, dopo il brutto pareggio in campionato contro il Crotone, hanno conquistato 3 punti d’oro a Kiev in Champions. La quinta giornata sarà chiusa dal big match fra Milan e Roma. I rossoneri vogliono continuare il loro periodo magico e con una vittoria resterebbero ancora in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno.

Ecco la programmazione TV completa della quinta giornata di Serie A: