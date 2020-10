Attacco suicida contro una scuola superiore a Kabul, è una strage: 18 morti e 57 feriti

Un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino a una scuola superiore privata a Kabul provocando la morte di almeno diciotto tra studenti e poliziotti

Strage di studenti in Afghanistan. Sarebbero almeno diciotto le vittime di un attacco avvenuto nella parte ovest della capitale afghana in quella che è di fatto una nuova ondata di drammatica violenza messa in atto dai terroristi che, questa volta, si sono scagliati contro una scuola superiore privata, il Kawsar Danish, nell’area di Pul-e-Khoshk. Il bilancio è drammatico: oltre alle vittime si contano anche 57 feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni. La notizia è stata resa nota dal ministero dell’Interno afghano: l’attacco sarebbe stato messo in atto da un attentatore suicida e tra le vittime non vi sarebbero solo studenti ma anche quattro poliziotti.

Anche quattro poliziotti uccisi dal kamikaze

Si tratterebbe di guardie a difesa del centro che sarebbero riuscite ad impedire che il kamikaze entrasse nell’edificio anche se l’attentatore si sarebbe poi fatto esplodere a pochi metri di distanza, in un vicino vicolo. Il portavoce dei Talebani, Zabiullah Mujahid, ha assicurato che il suo gruppo non ha nulla a che fare con la strage con un messaggio su Twitter.