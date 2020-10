Briatore sulla rivolta a Napoli: “No a violenza ma sia da monito per chi minaccia chiusure”

“Chi ci governa non può minacciare una chiusura senza prima farci sapere che misure ha adottato”. Lo scive Flabio Briatore su Instagram dopo gli scontri di Napoli

Definitivamente guarito dal Coronavirus, Flavio Briatore è spesso intervenuto, nelle ultime settimane, per commentare le decisioni prese dal Governo o dalle regioni allo scopo di tentare di arginare la nuova ondata di contagi. Lo ha fatto di nuovo nelle ultime ore in seguito alla rivolta scoppiata nella serata di venerdì a Napoli in concomitanza con l’entrata in vigore del coprifuoco stabilito dal governatore De Luca sull’intero territorio regionale.

Il commento dell’imprenditore su Instagram

L’imprenditore lo ha fatto su Instagram con un messaggio di commento degli scontri tra una parte dei manifestanti e le forze dell’ordine: “La violenza – ha scritto Briatore – non ha mai risolto nulla e va condannata sempre! Gli episodi di ieri sera a Napoli hanno un senso profondo e un messaggio concreto. Chi ci governa non può minacciare una chiusura senza prima farci sapere che misure ha adottato affinché non si perda il lavoro o possa essere garantito un sostentamento alle famiglie. Cosi? facendo si genera solo paura e rabbia”. “Queste terribili immagini – ha aggiunto – spero possano essere un monito per chi in questi giorni dovra? comunicarci chiusure, ricordando loro di accompagnarle ad aiuti concreti e non a false promesse”.