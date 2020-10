Mel Brooks nel suo primo video politico in 94 anni: “Voterò Biden e vi rivelo perchè”

Il comico di fama mondiale Mel Brooks ha espresso il suo sostegno al candidato democratico alle prossime elezioni in un video diventato virale

Un endorsement assolutamente inaspettato per Joe Biden direttamente dal mondo del cinema. È arrivato nientemeno che dal comico Mel Brooks in quello che è a tutti gli effetti il primo video di stampo politico mai realizzato dall’attore. Lo ha caricato sui social, mercoledì scorso, il figlio dell’attore Max Brooks, e nel filmato spiega perchè il padre sta dando tutto il suo sostegno al candidato democratico alle prossime elezioni negli Stati Uniti. “Mio padre ha 94 anni, non ha mai realizzato un video politico – spiega Max – fino ad ora”. Nel breve filmato Max ed il figlio si trovano dietro ad alcune portafinestre di vetro mentre Mel siede all’interno, da solo. “Ciao ragazzi, sono Mel Brooks e dietro di me vedete mio figlio e mio nipote. Non possono stare con me, perchè? A causa di questo Coronavirus e di Donald Trump che non sta facendo un accidente”. Aggiungendo: “Sono morte così tante persone e quando sei morto non puoi fare molto. Quindi voto per Joe Biden”.

“A Joe Biden piacciono i fatti e la scienza”

“Perché mi piace Joe? Perché a Joe piacciono i fatti. Perché a Joe piace la scienza. Joe ci farà andare avanti. Ascolta un consiglio da me, vota per Jo “, ha aggiunto la star di “Blazing Saddles”. Che prima di alzarsi dal tavolo dice, rivolto alla telecamera: “Ok, devo andare a compilare la scheda”.