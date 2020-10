Paralizzata a 18 anni dopo aver guidato ubriaca, l’appello di Melissa: “Non fate come me”

Una donna, paralizzata dal collo in giù dopo un terribile incidente, ha voluto lanciare un appello a coloro che si mettono al volante dopo aver bevuto.

Melissa Ann, che vive nella città di Tallahassee, in Florida, aveva bevuto qualche drink durante una partita a beer pong prima di mettersi al volante del suo pick-up e iniziare a guidare verso casa.

La vicenda risale all’agosto 2008, quando Melissa aveva solo 18 anni. Ad un certo punto Melissa ha dovuto frenare di colpo per evitare un’auto che si era fermata sulla corsia di emergenza, perdendo il controllo del mezzo.

La giovane è stata scaraventata per oltre 20 metri attraverso il finestrino aperto, rompendosi il collo in cinque punti, con gravi danni al midollo spinale. Melissa è rimasta paralizzata dal collo in giù, come riporta il Daily Star Online.

L’appello di Melissa ai ragazzi: “Non fate come me”

Melissa, che si era messa alla guida dopo aver bevuto senza nemmeno indossare la cintura di sicurezza, ha voluto parlare a tutti i giovani che si mettono al volante in stato di ebbrezza, dicendo loro di non farlo assolutamente per non rischiare di rovinare per sempre le loro vite.

Dopo l’incidente, è rimasta in coma con un ventilatore per 10 giorni prima di essere trasferita in un centro di riabilitazione ad Atlanta, in Georgia. La sua amica, che sedeva al posto del passeggero, se l’è cavata con il bacino rotto.

