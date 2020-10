Schianto tra pullman e auto lungo la statale 119: due morti, diversi feriti, strada chiusa al traffico

Drammatico incidente a Castelvetrano, in provincia di Trapani, intorno alle 9.10 di stamattina (sabato 24 ottobre 2020).

Lo schianto tra un pullman e una Ford Fiesta, lungo la statale 119, ha causato la morte di due persone: l’automobilista e un passeggero del bus che si trovava a bordo del mezzo che si è schiantato contro l’auto.

All’interno del bus – dell’Autoservizi Salemi, in arrivo da Palermo, poi finito fuori strada – erano presenti una quindicina di persone circa (13 passeggeri e il conducente).

Nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari, non c’è stato nulla da fare per l’uomo alla guida della Ford mentre il passeggero è spirato una volta giunto in ospedale.

L’incidente ha coinvolto altri mezzi, causando altri feriti e costringendo le forze dell’ordine a chiudere la strada al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 51,800.

Sul luogo sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, per fare ulteriore chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.