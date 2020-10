Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 25 ottobre 2020

Gli ospiti di “Domenica In” di domenica 25 ottobre 2020.

Sesto appuntamento con “Domenica In”. La puntata di questo pomeriggio sarà ricca di approfondimenti ed ospiti. Vediamo insieme chi accoglierà negli studio “Fabrizio Frizzi” in Roma la padrona di casa Mara Venier.

Gli ospiti di “Domenica In” del 25 ottobre 2020

Primo ospite della puntata sarà Ezio Greggio. Il conduttore, che sarà nuovamente a “Striscia La Notizia” insieme al collega storico Enzo Iacchetti, avrebbe dovuto partecipare alla puntata di domenica scorsa, ma un problema personale glielo ha impedito. Successivamente, Mara accoglierà in studio l’attore Marco Bocci che presenterà il libro da lui scritto “In provincia si sogna sbagliato”, un romanzo ambientato nella provincia italiana con protagonisti due fratelli alla ricerca della felicità.

Per lo spazio musicale, sarà presente in studio Francesco Gabbani che presenterà il suo ultimo singolo “Einstein”. Spazio, poi, ad un talk dedicato alle recenti parole di Papa Francesco sulle unioni civili per i gay. Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverranno il professor Francesco Le Foche e Melania Rizzoli, in collegamento da Milano. La storia di questa settimana sarà quella di Andrea Rubera e Dario De Gregorio.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con la nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi