Coronavirus in Quirinale, il portavoce di Mattarella Giovanni Grasso positivo

Il portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giovanni Grasso, ha contratto il coronavirus e ha manifestato lievi sintomi.

Lo ha annunciato lo stesso giornalista, attraverso una serie di post su Twitter che vi proponiamo di seguito:

Cari amici ho il covid sintomatico. Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo. Da stamattina non ho febbre, sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono nella norma. — giovanni grasso (@_giovannigrasso) October 25, 2020

Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. — giovanni grasso (@_giovannigrasso) October 25, 2020

Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. Incrociamo le dita e occhio al virus: è veramente infido! Un caro saluto e grazie a tutti per gli auguri! — giovanni grasso (@_giovannigrasso) October 25, 2020

Portavoce presidente positivo, il precedente al Quirinale

Non si tratta della prima persona vicina al presidente Sergio Mattarella a risultare positivo al coronavirus.

Una decina di giorni fa a risultare positivo è stato uno dei cinque chef che preparano pranzi e cene per Mattarella, per i suoi collaboratori e per i suoi ospiti.

In quell’occasione il Presidente Mattarella era risultato negativo al test, come il resto del personale che lavora sul Quirinale.

Si spera che risulti negativo anche in questa occasione – considerando soprattutto, come sottolineato dallo stesso Grasso:

“Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente”.