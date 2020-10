Covid, chiama il 112 per una festa in casa del vicino: i Carabinieri trovano otto persone

Rischiano una grossa multa i due fratelli che a Vigliano hanno organizzato una festa in casa invitando più persone di quante previste dal secondo Dpcm di ottobre

Ha sentito i rumori inequivocabili di una festa in casa e, in piena notte, ha allertato i Carabinieri perchè intervenissero. Anche se un nuovo Dpcm è stato firmato nella giornata di Domenica dal premier Conte, infatti, resta ancora in vigore il precedente Decreto che impone un limite di sei persone per gli incontri nelle abitazioni. E nell’appartamento di Vigliano, nel Biellese, come riportato da La Stampa.

Otto invitati in casa, il massimo consentito è sei

Quando le forze dell’ordine sono intervenute hanno accertato che proprio di una festa si trattava e che ad organizzarla erano stati due fratelli: i militari hanno parlato con loro scoprendo che avevano invitato otto amici, un numero superiore ai limiti consentiti dal Dpcm e per questo stanno valutando se sanzionarli. Nel frattempo i due sono stati identificati. Nella giornata di oggi il premier Conte ha firmato un ulteriore decreto nel quale viene altamente sconsigliato sia lo spostamento dalla propria abitazione se non per motivi di primaria importanza, sia l’invitare in casa persone che non appartengano al medesimo nucleo familiare.