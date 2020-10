Messaggio Medjugorje 25 ottobre 2020: attesa per le parole della Madonna

Come ogni 25 del mese a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno) i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Marija.

In coda potete leggere il messaggio della Regina della Pace di oggi 25 ottobre 2020.

Di seguito, invece, vi proponiamo il messaggio del 25 settembre 2020 e:

Messaggio 25 settembre 2020

Cari figli! Sono con voi così a lungo perché Dio è grande nel Suo amore e nella mia presenza. Figlioli, vi invito a ritornare a Dio ed alla preghiera. La misura del vostro vivere sia l’amore e non dimenticate, figlioli, che la preghiera ed il digiuno operano miracoli in voi ed attorno a voi. Tutto ciò che fate sia per la gloria di Dio e allora il Cielo riempirà il vostro cuore di gioia e voi sentirete che Dio vi ama e manda me per salvare voi e la Terra sulla quale vivete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.



Medjugorje, messaggio della Madonna del 25 ottobre 2020 a Marija