Bimbo di tre anni muore il giorno del suo compleanno dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola dei parenti

Il terribile incidente è avvenuto sabato pomeriggio mentre la sua famiglia stava giocando a carte

Un’altra tragedia legata alle armi si è consumata sabato pomeriggio, quando un bambino di 3 anni è morto per essersi essersi sparato accidentalmente dopo aver trovato la pistola di un parente. L’incidente è avvenuto in una casa a Porter, in Texas.

Morto durante il giorno del suo compleanno

Una tragedia che si è consumata in quello che sarebbe dovuto essere un giorno felice: il bambino, infatti, si è sparato accidentalmente proprio il giorno del suo compleanno, mentre la sua famiglia si era riunita per festeggiarlo. Secondo quanto riferito dagli agenti di polizia, da una prima ricostruzione è emerso che la pistola era caduta dalla tasca di uno dei parenti: ad un certo punto alcuni dei presenti hanno sentito il rumore di uno sparo e, accorrendo per vedere cosa fosse accaduto, hanno trovato il bambino.

La vittima è stata portata presso la più vicina stazione dei vigili del fuoco per chiedere aiuto, ma purtroppo non ce l’ha fatta, decedendo per le ferite riportate. Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Montgomery ha riportato i dettagli in un comunicato stampa: “Il 24 ottobre 2020, intorno alle 16:15, gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Montgomery sono stati inviati al blocco 23000 di Owens Rd in Porter, Texas dopo una chiamata. All’arrivo, è stato appreso che c’era un bambino di tre anni con una ferita da arma da fuoco. Famiglia e amici si erano riuniti in precedenza per festeggiare il compleanno del bambino di tre anni e, mentre giocavano a carte, hanno sentito uno sparo. Il bambino ha riportato una ferita da arma da fuoco al petto“.

Solo due settimane fa, nell’Oregon, un altro bambino di tre anni è deceduto per essersi sparato accidentalmente in faccia dopo aver trovato la pistola dei genitori.

