Chi è Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Giulia Salemi, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Questa sera, Giulia Salemi entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip” come concorrente. L’influencer varcherà la famosa porta rossa per la seconda volta, essendo già stata concorrente del reality show nel 2018. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Giulia Salemi

Giulia Salemi è nata a Piacenza nel 1993. Ha origini iraniane da parte di sua madre, Fariba Tehrani. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, si è trasferita a Milano dove ha frequentato il corso di Economia all’Università. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2014, partecipando al concorso di “Miss Italia” e piazzandosi al quarto posto del concorso di bellezza. L’anno successivo, ha partecipato a “Pechino Express” insieme a sua madre, formando la coppia delle “Persiane”. In seguito a tale esperienza televisiva, conduce il programma calcistico “Leyton Orient”, al fianco di Simona Ventura e poi “Milano-Roma” con Giancarlo Magalli. Successivamente, è al timone di “Super Shore” e “Ridicolousness”. Nel 2018, partecipa come concorrente al “Grande Fratello Vip”. Recentemente, ha debuttato come scrittrice con il libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto un flirt con Abraham Garcia, ex fidanzato di Elettra Lamborghini e con Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Nella Casa del “GF Vip”, ha iniziato una relazione con il coinquilino Francesco Monte che si è interrotta nel 2019. Attualmente è single.

Maria Rita Gagliardi