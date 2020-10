Chi è Selvaggia Roma, concorrente del Grande Fratello Vip: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Selvaggia Roma, concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Selvaggia Roma è una concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è nata a Roma, il 29 ottobre 1990. Speaker di radio Elleradio, radio romana, è molto popolare sul Web come influencer. Dopo aver partecipato come corteggiatrice a “Uomini e Donne”, raggiunge la popolarità partecipando a “Temptation Island” in coppia con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, da lei chiamato Lenticchio. Grazie alla partecipazione al programma, diventa molto popolare su Instagram, dove raggiunge un milione di followers. Attraverso il suo profilo, si occupa principalmente di fitness, sua grande passione. Il suo nome balza di nuovo agli onori delle cronache poichè legato al caso “Mark Caltagitone”. Selvaggia, infatti, è amica di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati.

Per quanto riguarda la vita privata, conclusa la relazione con Francesco Chiofalo all’interno del villaggio di “Temptation Island” dopo cinque anni, torna con l’ex fidanzato Luca Muccichini, vincitore nel 2010 del concorso “Modello d’Italia 2010“. I due, successivamente, si lasciano. Attualmente, si professa single.

Maria Rita Gagliardi