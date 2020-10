Gerry Scotti positivo al COVID-19, l’annuncio del conduttore su Instagram

Gerry Scotti è risultato positivo al COVID-19.

Come molti altri volti noti del mondo dello spettacolo prima di lui, anche Gerry Scotti è risultato positivo al COVID-19. Questa mattina, il sito “Dagospia” ha annunciato la positività al virus di un famoso volto Mediaset. Successivamente, in esclusiva, “TPI” ha fatto il nome del conduttore che avrebbe contratto il COVID essendo stato a contatto diretto con un familiare stretto. Gerry non è in condizioni gravi ed ora si trova in isolamento presso la propria abitazione a Milano.

L’annuncio di Gerry Scotti su Instagram

Questo pomeriggio, il presentatore, attualmente sui nostri teleschermi con “Caduta libera” e “Chi vuole essere milionario?”, ha confermato, attraverso il suo profilo Instagram, la positività al COVID-19:

“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

A Gerry Scotti vanno, da parte nostra, i più sentiti auguri di una pronta guarigione.

Maria Rita Gagliardi