Modella filma i passanti dalla tasca posteriore dei pantaloni per un esperimento: in quanti la guardano?

Dopo averlo visto spopolare su Tik Tok, questa modella ha deciso di provare a fare l’esperimento mettendosi nella tasca posteriore dei pantaloni il cellulare in modo da riprendere le reazioni al suo passaggio

La modella 24enne Alexas Morgan, originaria di Miami, ha deciso di realizzare una sorta di “esperimento sociale” visto su Tik Tok, nel quale alcune donne hanno provato a mettere nella tasca posteriore dei pantaloni il cellulare in modo tale da poter riprendere le reazioni di coloro che fissano.

Le reazioni immortalate nel video

La 24enne ha montato il video con tutte le reazioni al suo “di dietro” e lo ha pubblicato su Instagram. Nella clip sono stati immortalati per lo più uomini che, al suo passaggio, si sono addirittura piegati per guardarla meglio. C’è chi si è persino accovacciato per guardarla meglio e chi ha girato la testa a 180° pur di vedere.

Alexas, per aggiungere ulteriore “ironia”, ha messo nel video delle voci fuori campo che accompagnano gli sguardi tutt’altro che innocenti. Nel post – che ora ha ricevuto più di 112.000 Mi piace – Alexas ha chiesto ai follower di valutare le loro reazioni preferite. Una persona ha scritto: “Sto piangendo l’ultimo”, e un altro ha detto: “Bro si è rotto la spina dorsale per guardare”.

Il video è indubbiamente divertente ma spesso ai semplici sguardi si accompagnano fischi e commenti che possono sfociare nella vera e propria molestia, pratica che assume il nome di “cat calling”. Quindi occhio, ma non troppo.