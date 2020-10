Scoperta rivoluzionaria: c’è acqua sulla luna. E non sarebbe nemmeno poca – VIDEO

Scoperta potenzialmente rivoluzionaria legata alla Luna.

La colonizzazione del satellite della terra potrebbe essere più semplice del previsto, giacché c’è acqua (in abbondanza) sulla Luna e potrebbe essere più accessibile del previsto.

L’annuncio è arrivato dalla Nasa in diretta streaming.

Secondo due studi pubblicati su Nature, il telescopio Sofia ha rilevato la “firma spettrale” della molecola di acqua.

Inoltre, l’Università del Colorado stima che oltre 40mila chilometri quadrati di superficie lunare potrebbero intrappolare acqua.

E secondo i ricercatori: “Se avessimo ragione l’acqua potrebbe essere più accessibile per ottenere acqua potabile, carburante per i razzi, tutto ciò per cui la Nasa ha bisogno di acqua”.