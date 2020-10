Chi è Mariacarla Boscono, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Mariacarla Boscono, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino.

Secondo il settimanale “Chi”, Mariacarla Boscono sarebbe la nuova fiamma di Stefano De Martino. La top model ed il ballerino sono stati paparazzati a Milano, dopo avere trascorso insieme aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Mariacarla Boscono.

Biografia e curiosità su Mariacarla Boscono

Mariacarla Boscono è nata a Roma, il 20 settembre 1980. Nata da una famiglia piemontese attiva nel settore dell’imprenditoria e della moda, trascorre l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya e l’Italia. Intraprende la carriera nella moda a 16 anni quando un fotografo amico di famiglia la incoraggia a fare l’indossatrice. Firma un contratto con l’agenzia di moda DNA Model Management di New York e a Milano per la Riccardo Gay grazie all’intuito del manager Piero Piazzi, che la scopre e la segue nella sua carriera sino ad oggi. Attualmente, è appresentata da Women Management a Milano Parigi e a New York.

Nel 1996 esordisce a Milano sulle passerelle di Alberta Ferretti e Laura Biagiotti, a cui seguono altri grandi stilisti. Oltre a Sarli e Karl Lagerfeld, considerati due tra i suoi primi sostenitori, giova al lancio della sua carriera un contratto pluriennale con la maison Comme des Garçons. Diventa rapidamente una delle top più contese degli anni 2000 e anno dopo anno è protagonista di numerose campagne pubblicitarie mondiali per stilisti e case di moda. Riuscita ad imporsi a livello internazionale, nel 2003, insieme ad Eva Riccobono, è la prima italiana a essere fotografata di nuovo nel Calendario Pirelli da Bruce Weber, dopo Monica Bellucci nel 1997. L’esperienza del calendario sarà ripetuta nel 2004 e nel 2009. Nel 2005, la rivista economica americana “Forbes” la inserisce nella classifica delle supermodelle più pagate al mondo.

Tra il 2008 e il 2009, è testimonial nelle campagne pubblicitarie di numerose case di moda. Sempre nel 2009, diventa testimonial per la collezione autunno/inverno 2009 della campagna pubblicitaria di Salvatore Ferragamo insieme a Eva Herzigová e viene riconfermata anche per le campagne invernali di Dolce & Gabbana e Givenchy. Nel 2010, rinnova il contratto con la maison Givenchy e per la campagna pubblicitaria primavera/estate 2010 viene fotografata dai fotografi Inez & Vinoodh insieme all’amica modella Natal’ja Vodjanova. Nel febbraio dello stesso anno, nonostante abbia sfilato negli anni per tutti i più importanti stilisti al mondo, partecipa per la prima volta nella sua carriera alle sfilate milanesi di Prada e di Bottega Veneta, mentre a Parigi sfila per Louis Vuitton, Miu Miu, Givenchy e Yves Saint Laurent. Sempre nel 2010, il sito models.com la riporta in quarta posizione nella classifica delle 50 supermodelle attualmente più importanti al mondo. Continua a lavorare per le case di moda più importanti del mondo e dopo molti anni torna ad essere il volto della maison francese Chanel per la campagna pubblicitaria Autunno/inverno 2016/17 e per le sfilate.

Nel 2017, è protagonista di una video campagna di Vera Wang, “It was Paris from the start”. Nello stesso anno, diventa il volto di Ermanno Scervino fotografata da Peter Lindbergh e di Borghese Roma fotografata da Camilla Akrans. Viene scelta come testimonial Bottega Veneta per la stagione autunno/Inverno 2017/18. Inoltre, è interprete anche della campagna invernale di Oscar de la Renta realizzata dal fotografo inglese Tim Walker. Nel 2018 è di nuovo scelta come volto di Oscar de la Renta per la campagna Primavera/Estate sempre realizzata da Tim Walker e diventa anche volto di Equipment Francia curando lei stessa la direzione artistica del progetto.

A quella di modella, affianca la carriera teatrale. Nel maggio del 2006, recita a New York il ruolo di Solange nella produzione teatrale “Le serve di Jean Genet”, insieme con l’amica Margherita Missoni. Nel gennaio 2010, recita insieme con la compagnia Klesidra in “Donne per Shakespeare”.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata fidanzata con il trapper Ghali.

Maria Rita Gagliardi