Folle aggressione ai danni di un ex Temptation Island: lesioni ai tendini e rischio di emorragia.

Un ex concorrente di Temptation Island, Michael De Giorgio, gravemente ferito da una forbice: lesionati i tendini e rischiata l’emorragia.



Drammatici momenti quelli vissuti da Micheal De Giorgio, ex partecipante alla quinta edizione di Temptation Island.

Micheal aveva partecipato al programma insieme a Lara Zorzetto qualche anno fa, tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori. Nel programma i due giovani furono protagonisti di un amore burrascoso, culminato in un addio sotto i riflettori. Lara rimproverava a Michael l’infedeltà. Così, terminata l’avventura a Temptation Island, i due presero strade diverse: la Zorzetto è diventata una seguita influencer, Michael un tatuatore molto apprezzato.

Danni si spera non permanenti, ma comunque a soffrire di più è il cuore…

A raccontarci quanto accaduto stanotte è stato proprio il protagonista su Instagram, dove ha scritto di essere stato “…ferito con una forbice, entrata ed uscita dall’altra parte del polso”.

Dall’ospedale rassicura tutti sul buon esito dell’operazione. I tendini sono stati lesionati e si teme un problema di limitazioni motorie; eppure Micheal dichiara che” il dolore più grande è dentro il petto e per questo non c’è purtroppo nessuna cura.”

Non è chiaro chi abbia colpito l’ex concorrente dell’isola dei tentatori.

Tempo fa il giovane aveva denunciato di aver subito aggressioni dalla sua ex ragazza, con cui stava ritrovando l’amore dopo la fine della relazione con la Zorzetto. Aveva infatti raccontato che la ragazza gli avrebbe procurato danni all’automobile, di essere stato colpito con una chiave inglese in testa e di essere stato addirittura minacciato con un coltello. Non è chiaro quindi se ci sia sempre lei dietro questo nuovo episodio.