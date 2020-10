Stasera su Canale 5, Quo Vado: trama, cast e curiosità

Quo Vado è un film di genere commedia del 2016, diretto da Gennaro Nunziante.

Il film andrà in onda stasera, martedì 27 settembre, in prima serata su Canale 5.

Quo Vado: trama

Checco è un ragazzo che odia le responsabilità di qualunque tipo.

Non vuole sposarsi ed è fidanzato da tanti anni con Penelope, vive ancora con i genitori, per evitare di pagare le bollette e gestire una casa da solo.

Ma soprattutto ha realizzato un suo grande sogno: ha trovato il posto fisso, lavora come funzionario nell’ufficio provinciale caccia e pesca.

Però questa vita per molti da sogno, è destinata a cambiare nel 2015, quando il governo per risparmiare, decide di eliminare parecchi dipendenti pubblici.

Checco viene convocato dalla dottoressa Sironi, nel quale lo pone davanti ad una scelta: lasciare il posto fisso o mantenerlo ed essere trasferito lontano da casa.

La scelta di Checco

Per Checco il posto fisso è sacro e decide di volerlo mantenere a qualsiasi costo.

Nasce qui una lunga battaglia tra la dottoressa Sironi, che tenterà in tutti i modi di far cambiare idea a Checco e quest’ultimo che accetterà qualsiasi luogo e pericolo, pur di non rinunciare al posto fisso.

Quo Vado: curiosità

Il film ha avuto un successo strepitoso incassando più di 65 milioni di euro, eguagliando quasi Avatar.

La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche italiane il primo gennaio 2016.

Il cast

Checco Zalone: Checco

Eleonora Giovanardi: Valeria Nobili

Sonia Bergamasco: dottoressa Sironi

Ludovica Modugno: Caterina

Maurizio Micheli: Peppino

Lino Banfi: senatore Nicola Binetto

Al Bano: se stesso

Romina Power: se stessa