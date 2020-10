Adesca una bimba di 3 anni che era in gita con la sua famiglia e la violenta: il pedofilo 62enne ha confessato

La confessione del 62enne Graham Medway arriva dopo una lunga indagine della polizia iniziata il 31 agosto

A distanza di quasi tre mesi ha trovato il coraggio di confessare quanto commesso Graham Medway, 62enne originario dell’Isola di Wight (Inghilterra) accusatosi di aver violentato in un parco una bambina di tre anni ad agosto di quest’anno. L’aggressore aveva adescato la bimba mentre quest’ultima si trovava al Fort Victoria Country Park con la sua famiglia, che l’aveva portata per fare una gita fuori porta. Una bella giornata che si è trasformata in un incubo: Medway è riuscito ad attirare la vittima, l’ha tirata via con se e l’ha condotta in un fitto bosco per poi violentarla.

Il pedofilo sarà condannato a gennaio

Un portavoce della polizia dell’Hampshire ha dichiarato: “Nel pomeriggio di lunedì 31 agosto di quest’anno, la polizia è stata chiamata al Fort Victoria Country Park con un rapporto secondo cui una giovane ragazza era stata gravemente aggredita sessualmente in una zona di bosco da un uomo che non conosceva“. Il referente della polizia locale ha poi specificato: “A seguito di un’indagine approfondita che ha coinvolto agenti di polizia di tutta l’isola di Wight e la terraferma, il 62enne Graham Medway di Freshwater è stato accusato di stupro di un bambino di età inferiore ai 13 anni”.

L’uomo, apparso ieri alla Newport Crown Court, ha confessato di aver commesso l’atroce reato. Attualmente è in custodia cautelare in attesa della condanna che si svolgerà venerdì 8 gennaio presso la stessa corte.

