Coronavirus, positivo il presidente della Cei: il cardinale Bassetti in isolamento

La Cei ha confermato che il cardinale Bassetti è risultato positivo al tampone per la ricerca del Coronavirus. Avviato il tracciamento dei contatti

Un momento che sta vivendo con “fede, speranza e coraggio”. Parole del cardinal Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, contagiato dal Coronavirus. Bassetti è infatti risultato positivo al tampone, come confermato dalla Cei in una nota nella quale viene sottolineato che le sue condizioni “sono costantemente monitorate”. Non appena accertata la positività al Coronavirus del cardinale inoltre, sono stati avviati i necessari ccertamenti previsti da protocollo per il tracciamento e le veirifiche dei contatti.

La Chiesa vicina alle persone colpite dalla crisi

Nato nel 1942 a Popolano di Marradi è presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 2017 (succedendo al cardinale Angelo Bagnasco), nominato da Papa Franesco che lo scelse tra una terna di nomi che comprendeva anche il cardinale Francesco Montenegro e il vescovo Franco Giulio Brambilla. Nella giornata di ieri, in occasione della presentazione del Rapporto Migrantes, aveva assicurato la vicinanza della Chiesa al Paese ed in particolare alle persone maggiormente colpite dalla crisi economica direttamente collegata alla pandemia. “Sono giornate intense in cui tutti siamo chiamati a quel senso di responsabilità – ha sottolineato – che è parte essenziale del bene comune. Come Chiesa che è in Italia non ci tiriamo indietro”.