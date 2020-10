Salvini si infervora e si leva la mascherina al Senato, Calderoli lo richiama e lui se la rimette – VIDEO

“Mentre noi siamo qua a votare il presidente del Consiglio è in televisione, non è normale! Vi domando se ritenete normale che mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile!”

Così Matteo Salvini al Senato, mentre il premier Giuseppe Conte si trovava a presentare il decreto Ristori.

In un momento di particolare infervoramento, il leader della Lega si è quindi tolto la mascherina, venendo immediatamente richiamato dal suo collega di partito Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

Alché, Salvini ha risposto: “Io mi metto la mascherina ma voi vi dovreste mettere la maschera per vergognarvi di coprire una situazione surreale!”.