Si accascia a terra e muore sul campo da calcio: la vittima è un bambino di 9 anni

Un malore improvviso è costato la vita ad un ragazzino appassionato di calcio. L’intero paese è sconvolto per la sua morte improvvisa

Si stava allenando quando improvvisamente si è accasciato a terra, non rialzandosi più. È morto così, a soli 9 anni, un bambino che stava giocando a calcio in un campo di Villa Verucchio, frazione del comune di Verucchio, nel Riminese. Supervisionato da tre allenatori, si stava allenando individualmente quando ha accusato un malore. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza: i sanitari hanno cercato a lungo di rianimare il bambino salvo poi doverne inevitabilmente dichiarare il decesso. Il ragazzino giocava per l’Asd Verucchio non aveva, come confermato dagli allenatori, mai accusato malori. In queste ore si cerca di chiarire le cause della sua morte e non è da escludere che il corpo del bimbo, figlio di un conosciuto commerciante della zona, possa essere sottoposto ad autopsia.

Giornata di lutto cittadino il giorno dei funerali

Appresa la trageda, il sindaco del paese Stefania Stabba, ha espresso il profondo cordoglio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità con un messaggio: “L’amministrazione partecipa commossa al dolore della comunità e si stringe intorno alla famiglia del bimbo deceduto improvvisamente sul campo da gioco”- scrive. “Non ci sono parole per consolare i genitori e i parenti per questa grave perdita. Il nostro abbraccio va anche alla società sportiva alla quale il piccolo era iscritto ed ai suoi compagni di squadra. Ieri sera tutti noi abbiamo perso un amico, un figlio, un pezzo di cuore. Il cielo ha guadagnato un nuovo angelo”. Riposa in pace piccolo”. Il funerale verrà celebrato lunedì, e il sindaco potrebbe indire una giornata di lutto cittadino.