Caos PD. Marcucci reclama verifica dei ministri ma Zingaretti conferma sostegno al governo

Evento non previsto oggi nell’Aula di Palazzo Madama.

Andrea Marcucci, capogruppo del Partito Democratico al Senato, ha richiesto al presidente del Consiglio una verifica di governo, proprio nel momento in cui Conte riferiva sulle misure per fermare l’aumento di morti da Covid-19.

“Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa”, sono state le parole del capogruppo che hanno fatto tremare il partito. Parole assolutamente non condivise dal resto dal partito e dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Il sostegno del Partito Democratico a questo governo e ai suoi ministri è pieno e totale. Non in discussione – chiarisce Zingaretti – Posizione ribadita, tra l’altro, all’unanimità alcune ore fa dalla direzione nazionale sul voto della mia relazione”.

La risposta dei senatori del Pd è subito arrivata.

“In una fase tanto grave per il Paese, in cui ogni sforzo va dedicato a sconfiggere il virus e la crisi, parlare di rimpasti appare una cosa fuori dal mondo”, sostiene il vicepresidente dei senatori del Pd, Franco Mirabelli. “Gli italiani – prosegue – hanno bisogno di avere la certezza che il governo e la maggioranza si stanno occupando di tutelare la loro salute e l’economia. Il Pd si è assunto questa responsabilità, chi pensa ad altro sbaglia”.