Grande Fratello Vip, Gregoraci frenata dall’avvicinarsi a Pretelli per un contratto con Briatore?

C’è un contratto che “frena” Elisabetta Gregoraci all’interno della casa del Grande Fratello?

Se n’è parlato a Mattino 5 e ne ha parlato anche il padrone di casa del Grande Fratello Vip (di cui la Gregoraci è inquilina) Alfonso Signorini durante una apparizione a #CR4 – La Repubblica delle donne, trasmissione di Piero Chiambretti:

“Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Flavio Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone”.

Sarebbe quindi questo il motivo per cui non ci possa essere nulla tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, altro inquilino che s’è mostrato davvero molto interessato (per usare un eufemismo, giacché Pretelli è arrivato a piangere per lei) alla ex di Briatore.

Dal canto suo, la Gregoraci ha sempre parlato che c’è un altro uomo fuori dalla casa – uno a cui la Gregoraci pensa.

E se sia semplicemente impossibilitata a muoversi a causa di questo ipotetico contratto?