Lapo Elkann polemico dopo la sconfitta contro la Juve: “Complimenti ai 12 giocatori del Barca”

Tre gol annullati, in una gara comunque dominata dall’avversario, farebbero innervosire anche il più paziente dei tifosi.

E così, al termine di Juventus-Barcellona (gara che ha visto i catalani imporsi per 2-0, con la seconda rete giunta dal dischetto – rigore ineccepibile per atterramento di Bernardeschi ai danni di Ansu Fati) c’è chi si sfoga per l’arbitraggio.

E’ Lapo Elkann, sempre molto attivo sui social, stavolta con un cinguettio velenoso su Twitter:

Complimenti ai 12 giocatori del Barca — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 28, 2020

Bisogna comunque dire che, per quanto millimetrici, i gol di Morata sono stati annullati per fuorigioco esistenti.

Morata dovrebbe in qualche modo apprendere da questa serie di gol annullati (questi tre sono solo gli ultimi di una serie) per provare a muoversi in modo tale da evitare di essere colto offside.