Lory Del Santo su Amedeo Goria: “Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste”

Bomba di gossip dal salotto di Pomeriggio Cinque.

L’ha sganciata ieri Lory Del Santo, ospite del programma di Barbara D’Urso.

Mentre si parlava di Grande Fratello Vip e del rapporto tra la concorrente Guenda Goria e i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo, è stata trasmessa una clip in cui Guenda confida come il padre potrebbe essere ancora innamorato della ruta.

Al che Lory Del Santo è intervenuta – decisamente a gamba tesa:

“Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me… Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste. Ma io non ho verificato”.

La D’Urso, allibita, ha fatto la vaga (“Non ho capito e non voglio capire”) prima di chiedere quando questo presunto flirt sarebbe avvenuto: prima o dopo il divorzio cda Maria Teresa Ruta?

Evasiva la risposta della Del Santo: “Non ricordo…”.