Maradona compie 60 anni e si augura la fine della pandemia e lo scudetto del Napoli: ma cosa fa oggi?

E’ una delle icone della storia del calcio mondiale.

E’ Diego Armando Maradona.

Nato a Lanus il 30 ottobre 1960, l’ex fuoriclasse argentino compie quest’oggi 60 anni.

Un compleanno importante per l’ex campione del mondo e campione d’Italia con il Napoli.

Che proprio al Napoli pensa, nel momento in cui deve esprimere i desideri per i suoi sessant’anni:

“Niente per me. Vorrei che questa pandemia assassina se ne andasse via, questo sì. Vorrei che lasciasse in pace tutti e soprattutto quei Paesi e quei popoli e quei bambini tanto poveri da non potersi neppure difendere. Vorrei che qui in Argentina come in tante, troppe, altre parti del mondo fossero sconfitti anche i virus della fame e della mancanza di lavoro che divorano la dignità delle persone. E poi, visto che non ce la faccio proprio a non parlare di pallone, vorrei che il mio Gimnasia, prossimo a tornare in campo, dopo novant’anni e più rivincesse il campionato. E se è vero che non c’è due senza tre, vorrei che un altro scudetto lo vincesse presto pure il Napoli. Lo seguo. Mi piace”.

Cosa fa oggi Diego Armando Maradona?

Finita la lunga carriera da calciatore, e dopo aver vestito le casacche di Argetinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Napoli, Siviglia e per sole 5 partie anche dei Newell’s Old Boys, ha intrapreso la carriera da allenatore.

Tante esperienze, per lo più fallimentari (a testimonianza che un fuoriclasse non è necessariamente un grande allenatore): la più importante alla guida dell’Argentina a Sudafrica 2010, conclusa con una fragorosa eliminazione ai quarti (4-0) contro la Germania.

Maradona allena oggi il Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Maradona è meglio di Pelè?

E’ un quesito che ci chiediamo tutti e che si sono chiesti anche i TheGiornalisti.

Non lo sapremo mai, ma sappiamo che rimarranno entrambi due icone del calcio mondiale.

Tanti auguri, pibe de oro!