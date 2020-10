Schianto frontale tra due auto a Bari nella tarda serata: un 35enne lascia due bambini piccoli

Drammatico incidente a Bari, fatale per un padre di famiglia.

Nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre, nel capoluogo pugliese (in via Napoli, per la precisione) due auto si sono scontrate frontalmente causando la morte sul colpo di un 35enne (Onofrio Ricupero, padre di due figli di uno e sei anni) e il grave ferimento di una seconda persona, con una terza persona coinvolta ma ferita lievemente.

Secondo quanto riportato, dopo il violento impatto, una delle due auto è finita contro il muro della vicina caserma (il Reggimento Logistico Pinerolo Caserma Briscese).

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.