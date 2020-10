Serie A, dove vedere la sesta giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Sabato pomeriggio alle 15 scatta la sesta giornata di campionato con il match fra Crotone e Atalanta. A seguire Inter-Parma. Domenica in campo Milan e Juve in trasferta, rispettivamente contro Udinese e Spezia.

Al via sabato pomeriggio la sesta giornata del campionato di Serie A con Crotone-Atalanta. Il Crotone è all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato, mentre la Dea dopo un ottimo inizio è incappata in due sconfitte consecutive. Entrambe le formazioni, quindi, sono a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi. Alle 18 in campo l’Inter di Antonio Conte a San Siro contro il Parma. I nerazzurri vogliono dar seguito alla vittoria di sette giorni fa contro il Genoa. Alle 20.45, invece, il Bologna ospita il Cagliari.

La domenica, invece, si aprirà con il match delle 12.30 fra l’Udinese e la capolista Milan. Alle 15, invece, la Juventus cercherà i tre punti contro lo Spezia, dopo le recenti brutte prestazioni in campionato e in Champions League. Alla stessa ora, il Torino ospiterà la Lazio, falcidiata dalle assenze. Due match anche alle 18: il Napoli ospita il Sassuolo, mentre la Roma aspetta la Fiorentina allo Stadio Olimpico. Alle 20.45 derby di Genova fra la Sampdoria di Ranieri e il Genoa di Maran. La giornata verrà chiusa lunedì sera con l’incontro fra il Verona e il Benevento.

Ecco la programmazione TV completa della sesta giornata di Serie A: