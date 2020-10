Muore a 90 anni un mostro sacro del cinema mondiale: Sir Sean Connery – VIDEO

All’età di 90 anni è morto Sir Sean Connery, grandissimo del cinema mondiale

Nato (e morto) in Scozia, Sean Connery verrà sempre ricordato per aver interpretato in sei capitoli di 007 il personaggio di James Bond: per gli amanti della saga, Sean Connery è sempre stato il vero e unico James Bond.

La sua prima volta come agente segreto britannico – nato dalla penna di Ian Flemming – fu nel 1962.

L’ultima nel 1971.

L’ultimo film in cui ha recitato in assoluto, nel 2003, è stato La leggenda degli uomini straordinari, dove ha interpretato il ruolo di Allan Quatermain.