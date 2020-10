Scoperto un sito archeologico straordinario in Italia: resti di abitazioni, strade e la sepoltura di un bimbo

Durante i lavori per la realizzazione di un metanodotto in Molise sono emerse stratificazioni complesse relative ad un ampio perido storico compreso tra Preistoria e Medioevo

Gli scavi portati avanti per la realizzazione di un metanodotto hanno portato alla luce una scoperta archeologica a dir poco straordinaria. Accade in Molise ed in particolare nel comune di Montecilfone, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del metanodotto Larino-Chieti. Gli operai hanno allertato la Sovrintendenza dopo aver notato una complessa stratificazione che, stando alle prime analisi, abbraccerebe un importante arco cronologico compreso tra la preistoria e l’età medievale. Gli archeologi si sono subito messi al lavoro scoprendo, tra le altre cose, un edificio templare di età romana, un tracciato viario e ancora due fornaci a pianta rettangolare con muro assiale. Tali strutture si sovrappongono inoltre ai resti di un antichissimo abitato che gli esperti hanno datato ad età protostorica, vale a dire al periodo della preistoria che ha avuto inizio 8000 anni avanti Cristo.

Il sindaco: “Scoperta di grande spessore storico”

Ma non è tutto: indagando il sito archeologico è stata anche scoperta la sepoltura di un infante con corredo vascolare e con due ovini. Risalirebbe al periodo di transizione tra l’età della pietra levigata e l’età del bronzo. Il primo cittadino Giorgio Manes ha dichiarato che si tratta di una scoperta “di grande spessore storico e culturale, che testimonia l’antica origine della popolazione del nostro territorio e stiamo gia’ lavorando, come Comune di Montecilfone, ad adeguati progetti, come la creazione di un complesso museale per l’adeguata valorizzazione e tutela del sito e di tutti i referti rilevati e che verranno ulteriormente ritrovati”. Nella stessa area, ha confermato il sindaco, erano già stato rinvenuti diversi reperti di epoca romana “come monete di Caligola, una lapide romana pentagonale, statuette di bronzo e argento, numerose tombe e vasi di terracotta“.