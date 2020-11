Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 1 novembre 2020

Gli ospiti di “Che tempo che fa” di domenica 1 novembre 2020.

Nuovo appuntamento, su Rai 3, con “Che tempo che fa”. Insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, Fabio Fazio accoglierà in studio diversi ospiti, dando vita ad una serie di interviste esclusive. Ecco, per voi, quali sono gli ospiti che questa sera vedremo in trasmissione

Per quanto riguarda lo spazio dedicato alla politica, Fazio accoglierà in studio il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini, il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera; il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; la vice-presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein; l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco.

Si passerà, poi, alla parte dedicata allo spettacolo con Paola Cortellesi, Gad Lerner in libreria con “L’Infedele. Una traversata dagli operai ai padroni”, Ambra Angiolini, autrice del nuovo romanzo autobiografico “InFame”; Sigfrido Ranucci; il Premio Pulitzer David Cay Johnston; la corrispondente Rai da Parigi Iman Sabbah. Per la parte musicale, saranno ospiti in studio i Måneskin che presenteranno il nuovo singolo “Vent’anni”.

La serata si concluderà con il consueto tavolo che vedrà protagonisti Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospite Luca Bizzarri, in tv su Rai2 con la nuova stagione di “Quelli che il calcio” e nelle librerie con il suo primo romanzo, “Disturbo della pubblica quiete”.

Maria Rita Gagliardi