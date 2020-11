Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 1 novembre 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 1 novembre 2020.

Mara Venier, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma, è pronta a farci compagnia in questa domenica festiva. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di oggi di “Domenica In”.

Gli ospiti di “Domenica In” del 1 novembre 2020

Mara Venier accoglierà in studio Beppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi. Gli attori sono protagonisti della fiction, in onda a partire da lunedì 2 novembre su Raiuno, “Gli orologi del diavolo”, nella quale Fiorello interpreta il ruolo di Marco Merani, un motorista nautico che viene tentato da alcuni narcotrafficanti che gli fanno una proposta molto allettante che mette alla prova la sua onestà.

Giorgio Panariello sarà protagonista di una lunga intervista a cuore aperto, durante la quale ripercorrerà la sua carriera e svelerà aspetti inediti della sua vita privata. Per quanto riguarda lo spazio musicale, sarà presente in studio Max Pezzali che presenterà il suo nuovo singolo “Qualcosa di nuovo”. Infine, per quanto riguarda il consueto talk dedicato a “Ballando con le stelle”, Mara ospiterà Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni ed in collegamento Vittoria Schisano e Costantino Della Gherardesca.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con la nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi