Un asteroide più grande della Cattedrale di Londra passerà vicino alla Terra. La NASA tranquillizza

La NASA sta monitorando un asteroide gigante, probabilmente più grande della Cattedrale londinese di St. Paul.

L’asteroide 2020 TY1, che è sulla rotta per superare il nostro pianeta entro sabato 7 novembre, sta viaggiando alla velocità di 13,02 chilometri al secondo.

È classificato come un asteroide Apollo, una cometa o un asteroide che attraversa l’orbita della Terra mentre viaggia nello spazio.

Il Center for Near Earth Object Studies della NASA sta monitorando la roccia spaziale poiché si prevede che passi entro 1,3 unità astronomiche dalla Terra: lo riporta il Daily Star.

Si stima che l’asteroide possa passare a una distanza di 0,037 unità astronomiche, che è relativamente vicino in termini di spazio. Tuttavia non c’è niente di cui preoccuparsi: la probabilità che la roccia entri in collisione con la Terra è praticamente nulla.

Attualmente la NASA tiene sotto controllo circa 2.000 asteroidi

Di certo si tratta di una roccia spaziale molto grande. L’asteroide 2020 TGI avrà una larghezza compresa tra 79 e 180 m, ed è pertanto più grande della Cattedrale di St Paul a Londra, che misura 174 m dai gradini alla cima.

Come ormai ribadito più volte dagli esperti, la maggior parte degli asteroidi non entra in contatto con l’atmosfera terrestre, anche se in rari casi possono causare problemi ai sistemi meteorologici.

Il team di astronomi della NASA sta attualmente monitorando circa 2.000 asteroidi, comete e altri oggetti che potrebbero volare vicino alla Terra.

La NASA utilizza il termine NEO (Oggetto Near-Earth, ndr) per descrivere “comete e asteroidi che sono stati spinti dall’attrazione gravitazionale dei pianeti vicini in orbite che consentono loro di avvicinarsi alla Terra”.

