Chi è Eleonora Pratelli, moglie di Beppe Fiorello: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Eleonora Pratelli, moglie di Beppe Fiorello.

Questo pomeriggio, Beppe Fiorello sarà ospite a “Domenica In” per promuovere la fiction, di cui è protagonista e che andrà in onda su Raiuno a partire da domani sera in prima serata, “Gli orologi del diavolo”, nella quale interpreta il ruolo di Marco Merani, un motorista nautico che viene tentato da alcuni narcotrafficanti che gli fanno una proposta molto allettante che mette alla prova la sua onestà. Da anni, Beppe è sposato con Eleonora Pratelli. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Eleonora Pratelli

Eleonora Pratelli è nata a Rimini, il 29 aprile 1974. Da anni, è a capo di Suite19, una azienda di pubbliche relazioni che gestisce l’immagine pubblica di molti artisti italiani. La sua gavetta ha avuto inizio verso la fine degli anni ’90 e le ha consentito di aprire la propria boutique agency.

Da sempre lontana dai riflettori, è sentimentalmente legata a Beppe Fiorello da anni. I due si sono conosciuti nell’ufficio di lei alla fine degli anni ’90 e da allora non si sono più lasciati. Beppe ed Eleonora sono genitori di Anita, nata nel 2003 e di Nicola, nato due anni dopo. Nel 2010, sono convolati a nozze.

Maria Rita Gagliardi