Chi è Gabriele Rossi, ex compagno di Gabriel Garko: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Gabriele Rossi, ex compagno di Gabriel Garko.

Questa sera, Gabriele Rossi sarà ospite a “Live Non è La D’Urso” per raccontare la sua verità sul recente coming out di Gabriel Garko, suo ex compagno. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Gabriele Rossi

Gabriele Rossi è nato ad Alatri, il 13 marzo 1988. Da piccolo si trasferisce con la famiglia a Frascati, diplomandosi presso il Liceo Scientifico di Grottaferrata. Si laurea con 110 e lode presso la facoltà universitaria di Lettere e Filosofia di Tor Vergata a Roma in Storia Scienze e Tecniche dello Spettacolo, indirizzo cinematografico.

A sette anni, muove i primi passi nel mondo della danza. A quindici anni, vince una borsa di studio con il maestro Mauro Astolfi. Successivamente, vince il concorso “Danza Sì”, che lo porta a New York nella scuola di Merce Cunningham e presso l'”Alvin Ailey” dove amplia il suo bagaglio artistico, quindi si perfeziona presso la scuola del “Teatro dell’Opera di Roma” sotto la direzione di Paola Jorio. Nel 2007, si aggiudica il primo premio come solista nel concorso internazionale “Rieti Dance Festival” e nel 2009 vince il primo posto anche come coreografo nello stesso concorso. Ha studiato anche nel Balletto di Toscana di Cristina Bozzolini a Firenze. Nel 2007, lavora come danzatore insieme agli etoile dell’Opera di Roma Mario Marozzi e Laura Comi in “Trilogia Verdiana”: “Traviata”, “Rigoletto” e “Trovatore”.

Dal 2008 intraprende la carriera di attore: dopo aver debuttato nella parte del figlio di Margherita Buy nella miniserie televisiva “Amiche mie”, in onda su Canale 5, è coprotagonista nel ruolo di Fortunato Di Venanzio nella miniserie “L’onore e il rispetto – Parte seconda”. Nel 2009, debutta al cinema con il film “Meno male che ci sei”. Nel 2010, appare su Rai Uno interpretando il ruolo di Raoul Sacchetti nella serie televisiva “Tutti pazzi per amore 2”. Nello stesso anno, partecipa alla serie tv “L’isola”, seguita dalla miniserie “Un passo dal cielo”. Nel 2011, lavora alla terza stagione di “Tutti pazzi per amore”. Nel settembre 2011, a Miami, con la compagnia di danza contemporanea GRDC di cui è il direttore artistico nonché il coreografo, presenta uno spettacolo dal titolo “Pictura Morta”, ispirato alla pittura del Tintoretto, in collaborazione con Roger Salas che ne cura l’impianto scenico e i costumi. Nello stesso anno, lavora anche alla terza serie de “L’onore e il rispetto 3”. Nel 2012, partecipa alla seconda stagione di “Un passo dal cielo”. Nel 2013, lavora presso il teatro Maggio Musicale Fiorentino, diretto da Francesco Ventriglia nel contest “Short-Time II”, presentando una creazione coreografica ex-novo dal titolo “ANANKE”. Dal 6 aprile 2013, è fra i concorrenti dello show “Altrimenti ci arrabbiamo” condotto da Milly Carlucci e prende parte alle riprese di “Don Matteo 9”. Nel 2014, viene scelto da Pasquale Pozzessere per la produzione documentaristico-cinematografica prodotta da Bianca Film “25 aprile. Lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana”.

Nel 2014, prende parte alla terza serie di “Un passo dal cielo”. Nel 2015, debutta come protagonista al cinema nel film “Ballad in Blood”. Dal 19 settembre al 7 novembre 2016, partecipa come concorrente alla prima edizione italiana del reality show “Grande Fratello VIP”, in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, arrivando in finale e classificandosi al secondo posto. Nel 2017, interpreta il ruolo di Alberto Casagrande nella seconda stagione di “Solo per amore” e nello stesso anno è protagonista di un episodio della fiction “Non uccidere 2”.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto relazione con Il collega Gabriel Garko. Attualmente è legato sentimentalmente a Lorenzo Licitra, vincitore dell’undicesima edizione di “X Factor”.

Maria Rita Gagliardi