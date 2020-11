Halloween da incubo a Quebec City: un ragazzo armato semina il terrore nelle strade della città

A Quebec City, in Canada, è stato un Halloween da incubo quello appena trascorso, in quanto un giovane ragazzo di 20 anni, vestito in abiti medievali, ha seminato il panico nella città.

Halloween da incubo in Canada

Armato di spade, il ragazzo ha ucciso due persone e ferito altre 5.

Quest’ultimi sono stati portati in ospedale e secondo determinate fonti, sarebbero in condizioni gravi, ma fuori pericolo.

Il tutto è avvenuto la sera del 31 ottobre e la polizia locale ha effettuato una caccia all’uomo durata due ore e mezza, prima di riuscire a prendere il ragazzo e trasportarlo in ospedale per una valutazione delle sue condizioni psichiche.

Il portavoce della Polizia Etienne Doyon in conferenza stampa, ha escluso che si tratti di un atto di terrorismo, affermando che dietro la follia si nascondono motivi personali oscuri.