Stasera su Italia 1, Final Score: trama, cast e curiosità

Final Score è un film d’azione del 2018, diretto da Scott Mann.

Il film andrà in onda stasera, lunedì 2 novembre, in prima serata su Italia 1.

Final Score: trama

Un ex militare statunitense, Michael Knox, si reca a Londra per andare a trovare la famiglia di un collega rimasto ucciso in una missione in Afghanistan.

Mentre stava assistendo ad una partita di calcio, all’interno dello stadio Boleyn Ground, un terribile attacco terroristico crea il panico tra gli spettatori.

Knox si troverà costretto a mettere in salvo le 35.000 persone presenti, compresa la sua nipote adolescente.

Cosa succederá?

Knox riuscirà a mettere in salvo tutti i presenti?

E lui riuscirà a salvarsi?

Final score: curiosità

Il film ha una durata di 104 minuti.

La sceneggiatura è stata scritta da: David T. Lynch, Keith Lynch, Jonathan Frank.

Le musiche sono state composte da: James Edward Barker e Tim Despic.

Il cast

Dave Bautista: Michael Knox

Pierce Brosnan: Dimitri Belav

Ray Stevenson: Arkady Belav

Alexandra Dinu: Tatiana

Lara Peake: Danni

Martyn Ford: Vlad Ivanov