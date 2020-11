Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la foto rubata che svela il loro flirt

Il settimanale “Chi” ha pubblicato, in esclusiva”, un servizio fotografico che testimonia il flirt in corso di Belen Rodriguez e l’hairstylist Antonino Spinalbese.

Solo una settimana fa, Stefano De Martino è stato immortalato con colei che sembra essere la sua nuova fiamma: Mariacarla Boscono, top model ed ex compagna del trapper Ghali (qui la sua scheda). Sul nuovo numero del settimanale “Chi”, in edicola a partire da domani, è presente un servizio fotografico che vede protagonista Belen Rodriguez, in compagnia del suo nuovo amore, l’hairstylist napoletano Antonino Spinalbese. I due, sulla copertina del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si scambiano un focoso bacio, durante una vacanza trascorsa in compagnia di amici, in una villa esclusiva sulle rive del lago di Como, location nella quale la showgirl argentina aveva già trascorso una vacanza con la famiglia la scorsa estate.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la foto del bacio su “Chi”

Belen e Antonino si sono conosciuti la scorsa estate e subito non hanno fatto mistero della loro relazione. Anche durante la loro ultima vacanza, della quale “Chi” fornisce un reportage completo, hanno condiviso su Instagram alcune foto. In uno scatto, in particolare, Belen ha preso in giro i paparazzi, scrivendo “Tana” come didascalia che accompagna la foto.

Sarà vero amore? Noi, intanto, facciamo il tifo per loro!

Maria Rita Gagliardi